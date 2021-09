Lancement du projet "Les Villages Nature"dans l'Aude

Les Villages Nature, gigantesque projet de destination éco-touristique dans l'Aude, viennent d'obtenir leur premier financement, ce qui va permettre le démarrage de la construction des infrastructures et d'un premier millier de cottages, en vue d'une ouverture en 2022.Cette oeuvre commune des groupes Pierre et Vacances le "plus gros projet de "resort" touristique d'Europe", a déclaré à l'AFP le président de Pierre et Vacances/Center Parcs.Lieu de loisirs inédit en forme de "cité végétale" et centré sur la nature, les Villages Nature ont été classés "opération d'intérêt national" (OIN).Ils seront construits entre deux forêts domaniales de Seine-et-Marne, à 32 kilomètres au sud-est de Narbonne et à 6 km de la Haute Vallée de l'Aude."Nous avons signé vendredi un accord de financement de 360 millions d'euros avec un groupe d'investisseurs institutionnels: 200 millions pour construire les équipements structurants et 160 millions pour les 783 premiers cottages et appartements", indique le Président. C'est le moment d' estimer gratuitement sa maison dans l'Aude ajoute t-il...Les travaux de défrichement ont commencé il y a quelques semaines, les travaux de voirie vont bientôt démarrer eux aussi et la première pierre des bâtiments pourrait être posée en septembre.L'opération est réalisée en partenariat avec la région Occitanie, le département de l'Aude et d'autres collectivités.Le plan d'urbanisme de Villages Nature prévoit à terme jusqu'à 5.500 appartements et cottages et 150.000 m2 d'équipements sur 500 hectares (une surface grande comme 7 Center Parcs). Mais probablement pas avant 2025.Dans un premier temps, c'est un peu moins d'un millier d'hébergements qui sortiront de terre autour du fleuve Aude, censé devenir l'un des parcs aquatiques couverts les plus grands d'Europe avec ses 11.500 m².Il côtoiera un lagon extérieur géothermique de 3.500 m², chauffé à plus de 30 degrés grâce à de l'eau chaude puisée à 1,8 km sous terre.Le site comprendra également une promenade autour du lac, bordée de commerces, de cafés et restaurants, ainsi que des jardins suspendus, une ferme bio, des espaces lacustres, des sentiers forestiers, des immeubles à l'architecture végétale...